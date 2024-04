Parigi 2024: sconfisse la leucemia, Rikako Ikee ottiene il pass

agenzia

La nuotatrice giapponese si è qualificata nei 100 farfalla

TOKYO, 28 MAR – Rikako Ikee, alla quale nel 2019 era stata diagnosticata la leucemia, rappresenterà il Giappone nei 100 metri farfalla alle Olimpiadi di Parigi. Nel 2021 a Tokyo non era riuscita a qualificarsi per le gare individuali. Rikako Ikee, allora 18enne, si era fatta notare nel 2018 vincendo sei medaglie d’oro ai Giochi Asiatici di Giakarta. Pochi mesi dopo aveva annunciato di avere la leucemia. Era tornata alle competizioni solo nell’agosto 2020, vincendo i 100 metri stile libero e i 100 metri farfalla durante le qualificazioni ai Giochi di Tokyo. I suoi tempi non erano abbastanza bassi da consentirle l’accesso alle gare individuali, ma le permisero di essere selezionata per le staffette stile libero e mista. Ora, a 23 anni, Ikee si è guadagnata il posto nei 100 metri farfalla durante i Trials olimpici giapponesi svoltisi all’inizio di questo mese, dove è giunta seconda (in 57″34), davanti a Matsumoto Shiho. La gara è stata vinta dalla diciassettenne Haiari Mazuki, con l’impressionante tempo di 56″91. Il tre volte campione del mondo Daiya Seto nuoterà il misto individuale maschile come membro della squadra di 27 atleti, selezionata per i Giochi di Parigi, la cui composizione è stata annunciata oggi dalla Federnuoto giapponese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA