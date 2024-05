Pioli: ‘Essere parafulmine fa parte del ruolo allenatore’

agenzia

Infastidito se Milan non avesse motivazioni ma sono tutti pronti

MILANO, 10 MAG – “L’unica cosa che mi darebbe fastidio è che la squadra non avesse le giuste motivazioni per chiudere bene la stagione. E’ l’unica cosa che mi preoccupa. Per quanto mi riguarda me, nel mio ruolo di allenatore c’è anche essere parafulmine e non è un problema per me”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Cagliari penultima partita casalinga dei rossoneri, commentando un’intervista di Florenzi che ha definito Pioli ‘parafulmine’ per il Milan. “A inizio settimana ho detto ai giocatori di venirmi a dire se non fossero nelle condizioni di finire bene – spiega Pioli – se fossero stanchi o non fossero in condizione, o non fossero in grado di aiutare la squadra, ma nessuno ha bussato al mio ufficio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA