Sport, 10 club etnei per la prima volta insieme: Catania rossazzurra diventa comunità

IL PROGETTO

Un patto di amicizia e di reciproca condivisione nel segno della coesione

“Lo sport per Catania”, molto più di uno slogan. Infatti, lunedì 22 alle 10.30, nella sede di Merid, in Via Messina 780/A, proprio a Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che per la prima volta nel territorio etneo, vedrà riunite sotto lo stesso cielo (e sotto lo stesso sponsor) dieci club etnei e non solo.

Il brand Funivia dell’Etna abbraccia con entusiasmo il progetto di 10 club aderenti all’associazione Catania Rossazzurra, che diventano comunità. È un patto di amicizia e di reciproca condivisione nel segno della coesione. Con un unico presupposto: il senso di appartenenza. Al progetto partecipano: Meta Catania, Catania Beach Soccer, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Catania Padel e Triscelon Etna Sport, tutte società che saranno sponsorizzate da Funivia dell’Etna, su impulso di Catania Rossazzurra. Un’esperienza di partnership sociale applicata allo sport.

