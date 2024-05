Calcio donne: il primo Mondiale per club si giocherà nel 2026

agenzia

Torneo in programma ogni 4 anni dovrebbe coinvolgere 16 squadre

ROMA, 15 MAG – Il primo Mondiale per club femminile “dovrebbe coinvolgere 16 squadre” nel gennaio-febbraio 2026, in un paese ospitante ancora da definire. E’ quanto ha reso noto in un comunicato il Consiglio della Fifa in vista del suo 74esimo Congresso a Bangkok. Questa nuova competizione femminile si giocherà ogni quattro anni, così come la Coppa del Mondo per club maschile allargata a 32 squadre, la cui prima edizione è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. “Ulteriori dettagli seguiranno a tempo debito”, precisa la Fifa, che ha deciso di dar vita a questo torneo nel dicembre 2022, in conformità con la sua strategia di lunga data di investire maggiormente nel calcio per club. Inoltre, “per facilitare il continuo sviluppo globale dei club femminili e sulla base delle richieste delle confederazioni, è stato anche proposto di organizzare un’ulteriore competizione per club femminili”.

