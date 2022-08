Roma, 3 ago L'incontro con Di Maio e Tabacci? "Io continuo a parlare con tutti coloro che, secondo me, possono far parte di una coalizione larga che sia in grado di essere alternativa a questa destra". Lo ha detto Enrico Letta a Corsa al voto, su La7.

