Birre da Manicomio, perché è il riferimento nelle birre artigianali e il nuovo piano di sviluppo

Milano, 2 agosto 2022. Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) rappresenta l'e-commerce di riferimento quando si tratta di birre artigianali, come rivelano le ultime certificazioni conseguite. Ma i progetti di crescita passano da un piano di sviluppo che coinvolge realtà di punta. Ecco tutte le ultime novità.

Birredamanicomio.com viene certificato, per il quarto anno consecutivo, come una delle eccellenze del commercio elettronico italiano dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), rilevazioni 2022/23. Si tratta dell'unico store digitale specializzato nel campo delle birre ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

All'interno della categoria Enoteche Online, Birredamanicomio.com è in top 15, occupando l'11esima posizione, merito di un punteggio pari a 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09). Per entrare a far parte della classifica ITQF, l'e-commerce è stato oggetto di una selezione che ha coinvolto oltre 8.000 negozi online, da cui sono emersi i migliori 750 del panorama italiano.

Alla base di Birre da Manicomio c'è una grande attenzione al valore della proposta, premiata da migliaia di clienti che lo hanno reso il marketplace italiano delle birre artigianali di riferimento. Una qualità che riguarda ogni aspetto dei contenuti e fornita da chi fa questo lavoro da sempre, selezionando esclusivamente birrifici artigianali che rispettano elevati standard qualitativi.

È stata costruita una customer experience concepita, in ogni dettaglio, per incontrare la soddisfazione del cliente: dall'elaborazione rapida dell'ordine in 24 ore agli imballi sicuri, dalla spedizione gratuita per ordini di almeno 100 euro alla politica soddisfatti o rimborsati.

Quantità e qualità si fondono in un'offerta che include kit degustazione, soluzioni regalo (birre magnum, kit degustazione birre e buoni regalo) e simpatiche t-shirt con la mascotte dell'e-shop.

È stata inoltre implementata un'area riservata agli abbinamenti più stuzzicanti tra birra e cibo, cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e super offerte. Birredamanicomio.com è infine legato al primo network italiano informazionale sulla birra artigianale.

Il nuovo progetto di sviluppo nel mercato delle birre online

L'iniziativa di crescita approfitta di un duplice contributo. Da una parte, infatti, ci sarà l'apporto di Brewrise srl: leader nell'importazione di birre speciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O'Hara's, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot).

Dall'altra, Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEOper e-commerce, con competenze specifiche in ambito Analytics e Digital PR. Strategie e tecniche operative concepite per l'incremento di utili e fatturato.

