Festa Leclerc: tutti in acqua dopo il trionfo, tuffo anche per il team principal

Lunghi festeggiamenti per la scuderia Ferrari dopo la vittoria di Leclerc sul circuito di Montecarlo.​Gli uomini della rossa hanno dapprima portato in trionfo il pilota francese ai box del circuito monegasco, poi la festa si è trasferita in acqua.Tuffi obbligatori per il team principal Frederic Vasseur, spinto proprio da Leclerc che subito dopo si è lanciato nelle acque del porto.

