Gli spettacolari tuffi dei pinguini da una scogliera di 15 metri: le immagini

Una troupe del National Geographic stava visitando la baia di Atka, sulla piattaforma di ghiaccio di Ekstrom, quando ha notato circa 700 pulcini di pinguino imperatore radunati sul bordo di una scogliera.

Ad un certo punto – uno dopo l’altro – i pinguini hanno iniziato a saltare nelle gelide acque oceaniche. «Questo momento spettacolare è già stato osservato in passato dagli scienziati, ma è la prima volta che viene filmato per la televisione», spiega il National Geographic.

L’Antartide ospita 66 colonie note di pinguini imperatore, che di solito si riproducono e allevano i loro pulcini durante l’inverno.

Quando i pulcini di pinguino imperatore hanno circa cinque mesi di vita, perdono le loro piume e abbandonano la colonia dirigendosi verso il mare per fare il primo bagno. Sorprendentemente, questa «lezione di nuoto» si svolge senza la supervisione dei pinguini adulti.

Il team del National Geographic è riuscito a filmare il tuffo in mare dei pinguini, che si lanciano nel vuoto da una piattaforma ghiacciata alta oltre 15 metri. È stato utilizzato un drone con telecamera di nuova concezione, dotato di un teleobiettivo, che ha permesso di catturare il comportamento dall’alto, soprattutto senza disturbare i pinguini.