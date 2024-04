Il disastro di Baltimora: il dialogo drammatico tra i primi soccorritori

Video dalla rete

Il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città ha fatto almeno sei vittime, ma il bilancio avrebbe potuto essere molto maggiore se i primi soccorritori non avessero bloccato immediatamente il traffico sul ponte.

È stato diffuso l’audio di una prima chiamata di risposta mentre le autorità bloccavano il traffico su entrambi i lati del Francis Scott Key Bridge pochi istanti prima che crollasse che fa capire la concitazione la drammaticità del momento. La nave mercantile aveva emesso una chiamata di soccorso per allertare le autorità che aveva perso energia prima di entrare in collisione con il ponte di Baltimora martedì mattina. In seguito alla chiamata, i funzionari di dispacciamento e risposta della polizia dell’Autorità dei trasporti del Maryland hanno agito rapidamente, chiudendo i lati nord e sud del ponte. «Il lavoro dei primi soccorritori ha salvato delle vite». Lo ha detto il segretario ai Trasporti americano Pete Buttigieg in un briefing con la stampa alla Casa Bianca ricordando i due operai sopravvissuti al crollo del ponte di Baltimora e gli altri sei che non ce l’hanno fatta. «Lavoratori che facevano un turno di notte quando la maggior parte di noi era a letto», ha sottolineato.

