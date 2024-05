Il video della scossa di terremoto a Pozzuoli: il boato, gli oggetti che cadono dagli scaffali e la fuga fuori casa

Video dalla rete

Le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza in una casa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, mostrano gli attimi in cui la terra ha tremato lo scorso 20 maggio durante una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Il video mostra il lampadario che oscilla vistosamente e gli oggetti che cadono dagli scaffali e vanno in frantumi. Negli ultimi secondi della clip, un uomo si precipita a prendere il proprio gatto prima di darsi alla fuga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA