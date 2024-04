In 18 minuti si arrampica in cima alla Tour Eiffel con una corda

Video dalla rete

(LaPresse) Anouk Garnier, atleta francese 34enne due volte campionessa del mondo di arrampicata su corda, ha stabilito mercoledì il nuovo record mondiale della specialità, realizzato scalando 110 metri della Torre Eiffel.

Garnier ha battuto il record assoluto (90 metri) detenuto dal sudafricano Thomas Van Tonder. Tra le donne, il record precedente era di 26 metri, detenuto dalla danese Ida Mathilde Steensgaard. “È una cosa pazzesca, non riesco a credere a quello che ho appena fatto”, ha detto Garnier. “Ho lavorato così duramente per un anno, per arrivare qui, che non riesco a credere che sia successo davvero”, ha aggiunto.

