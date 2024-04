Kiev, il bar viene colpito da un missile ma lei continua a lavorare: «La vita va avanti, la gente ha bisogno di caffè»

Video dalla rete

Sta circolando in queste ore sui social network la testimonianza della tenacia di una giovane donna ucraina. La vetrina del bar in cui lavora, a Kiev, subisce il contraccolpo dell’esplosione di una bomba. Il vetro si stacca dalla parete e precipita su un frigo che, a sua volta, centra il bancone. La ragazza si allontana in tempo dal tavolo, e lo stesso fanno due avventrici nel locale. Così viene evitato il peggio. Pochi secondi dopo l’incidente, tuttavia, la ragazza torna al suo lavoro: «Abbiamo avuto paura ma l’importante è che stiamo tutti bene – dice – Io continuo a preparare i caffè, credo servano a distrarre le persone». Nonostante le difficoltà, la ragazza esprime la sua fiducia verso il futuro: «L’Ucraina vincerà».

