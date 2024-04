L’annuncio di Briatore in un video sui social: «Sono stato operato per un tumore al cuore»

Video dalla rete

In un video pubblicato su Instagram Flavio Briatore ha comunicato di essersi recentemente sottoposto a un intervento all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. Nel video, l’imprenditore ha raccontato di aver scoperto la forma tumorale dopo un regolare controllo. Nei 10 giorni di ricovero, ha spiegato, gli sono stati vicino la ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e il figlio Nathan Falco. Infine l’invito ai suoi follower: «Mi raccomando, facciamo prevenzione».

