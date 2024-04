Le immagini del ritrovamento del 16enne scomparso da Colico: l’abbraccio con i genitori

Video dalla rete

Edoardo Galli è stato ritrovato alle 7:45 alla Stazione Centrale di Milano. Il 16enne, originario di Colico (in provincia di Lecco), era scomparso il 21 marzo scorso. Il giovane è stato riconosciuto questa mattina da una coppia di viaggiatori. La polizia lo ha fermato e identificato mentre stava facendo i biglietti per tornare nel suo piccolo paese, poi ha chiamato i genitori che lo hanno raggiunto. «La cosa più bella è che è tornato, e sta benissimo. Riabbracciarlo è stata una emozione enorme», hanno raccontato il padre e la madre di Edoardo. Le forze dell’ordine nel frattempo hanno fatto sapere che il ragazzo non ha raccontato ancora niente sul perché si sia allontanato e dove si andato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA