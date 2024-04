Scafo color argento, tecnologia, nuovo design: il video del varo della nuova Luna Rossa

Video dalla rete

«Io ti battezzo Luna Rossa»: alle 13:23 del 13 aprile inizia la campagna del team per la sfida alla Coppa America. Da Cagliari all’olimpo della vela: Luna Rossa si presenta con una nuova barca color argento, un concentrato di tecnologia e design. Lo scafo dell’AC75 è pronto per la sfida della Louis Vuitton Cup e, se vittorioso, al duello con i neozelandesi di Emirates Team per il trofeo più antico al mondo. Le gare per la conquista del 36esimo trofeo dal 29 agosto a fine ottobre nel mare davanti a Barcellona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA