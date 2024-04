Sebastopoli, l’aereo russo va a fuoco e precipita in picchiata

Video dalla rete

Un aereo militare dell’esercito russo è precipitato nei pressi della costa di Sebastopoli, nella penisola di Crimea. La notizia è stata battuta dall’agenzia Interfax e confermata dal governatore Mikhail Razvozhayev; l’amministratore della città ha specificato inoltre che il pilota sarebbe stato tratto in salvo. Nelle immagini il momento in cui il jet prende fuoco e precipita in picchiata.

