Turchia, cabinovia urta un palo: un morto e decine di persone bloccate

(LaPresse) Più di 40 persone sono rimaste bloccate in una cabinovia sopra una montagna nel sud della Turchia sabato, 19 ore dopo che una delle cabine ha urtato un palo e si è aperta, uccidendo una persona e ferendone altre sette. L’incidente si è verificato intorno alle 17:30 di venerdì presso la cabinovia di Tunektepe, appena fuori dalla città mediterranea di Antalya, durante la festività dell’Eid al-Fitr. Ancora in corso le operazioni di salvataggio. NO RESALE/ARCHIVE UNTIL 13 APRIL 2026

