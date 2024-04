Turchia: il pavimento della cabinovia si stacca e i passeggeri cadono nel vuoto

Video dalla rete

Una persona è rimasta uccisa nell’incidente con la funivia in Turchia. Altre sette hanno riportato ferite, tra cui due bambini. La vittima è un uomo di 54 anni proveniente dalla Turchia.

Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Hurriyet, alle 18 di venerdì una delle cabine, completamente occupata, si è schiantata contro un albero, provocando il crollo del pavimento della cabinovia e la caduta dei passeggeri nel vuoto.

Altri 184 passeggeri sono rimasti bloccati per ore in altre 29 cabinovie a decine di metri di altezza, mentre i tecnici cercavano di rimettere in funzione il sistema.

Elicotteri dotati di dispositivi per la visione notturna sono stati chiamati a salvare le persone ancora bloccate nelle cabine della funivia.

Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha detto che una delle cabine della funivia è caduta in una zona rocciosa quando un albero è crollato. Che ha portato al tragico bilancio. Cinque persone che si trovavano in una cabina sono state evacuate in elicottero.

La popolare cabinovia porta i turisti dalla spiaggia mediterranea di Konyaalti a un ristorante e a una piattaforma panoramica sul Tunektepe, a 618 metri. È gestita dall’amministrazione comunale di Antalya.