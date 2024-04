Una spettatrice si sente male tra gli spalti, Sinner procura acqua e ghiaccio: «Potete passarlo?»

Video dalla rete

Ancora una volta Jannik Sinner si dimostra un campione di sensibilità e altruismo. Durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami contro l’australiano Christopher O’Connell, una spettatrice si è sentita male ed è svenuta, probabilmente a causa del caldo umido. La partita è stata così interrotta per circa dieci minuti per consentire l’intervento dei medici in tribuna. A quel punto Sinner si è prodigato per aiutare la donna, facendo in modo che le arrivassero acqua, ghiaccio e un asciugamano. La spettatrice si è poi ripresa ed è uscita dall’impianto senza l’aiuto dei medici. Il pubblico ha tributato un lungo applauso al campione azzurro. Sinner ha poi vinto il match 6-4, 6-3.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA