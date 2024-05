Una tiktoker compra una busta di gioielli usati: dentro ne trova due di altissimo valore

Video dalla rete

Kira Wennerstrom è una tiktoker che attraverso la sua pagina parla della comodità e l’utilità di acquistare beni di seconda mano per salvaguardare l’ambiente. In uno dei video di maggior successo la donna mostra i risultati di un esperimento: «Ho acquistato una mystery bag piena di gioielli di seconda mano. Pesa 13 chili. Sono sicura che troveremo molti oggetti strani, ma anche alcuni molto interessanti», annuncia. E infatti dopo una serie di oggetti in pelle e in plastica, la donna trova un braccialetto d’oro 14 carati e addirittura una collanina di Tiffany originale, entrambi dal valore di diverse centinaia di euro. «Sarà difficile non tenere alcuni oggetti per me», dice la donna evidentemente entusiasta per l’affare fatto, e intenzionata a rivendere la maggior parte degli oggetti trovati nel suo negozio.

