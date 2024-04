Voragine in strada a Roma: in un video il momento in cui l’asfalto si spacca e le auto sprofondano

Video dalla rete

Una grossa voragine si è aperta nella notte a Roma inghiottendo due auto. È accaduto in via Sestio Menas al Quadraro. Sul posto la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino. La voragine è ampia circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA