Appello social di Rocco Siffredi: «Non insultate la giornalista, è stata solo una incomprensione»

il caso

“Smettetela di insultare la giornalista con la quale ho questa problematica, chiamiamola incomprensione. Vi chiedo di non insultarla, non minacciarla e soprattutto di rispettare la sua natura, la sua persona”. E’ l’appello lanciato dall’attore Rocco Siffredi ai suoi fan, in una storia su Instagram, in merito alla vicenda legale con la giornalista Alisa Toaff.

