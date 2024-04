Lista Stati Uniti d’Europa, Maria Elena Boschi: «Accordi con la mafia? Quereleremo Cateno De Luca»

VERSO LE ERUOPEE

Le parole della senatrice di Italia Viva

“Io credo che quanto raggiunto ieri con il logo sia stato un bellissimo risultato ottenuto dopo settimane di lavoro. Siamo riusciti a creare un nuovo progetto per chi crede agli stati uniti di Europa. Siamo al lavoro per chiudere le liste e il manifesto programmatico”, lo ha detto la senatrice di Italia Viva, Maria Elena Boschi, senatrice di Italia Viva. “Cateno De Luca dice che Renzi è disposto a fare accordi anche con la mafia? Lui è già stato querelato in passato e credo che farà la stessa cosa Renzi. Quello che ha detto è grave e falso”, ha continuato.

