Mosca, il nuovo video dell’attacco postato dall’Isis: un terrorista dice «Allah akbar»

IL DOCUMENTO

I miliziani dello Stato Islamico (Isis) hanno diffuso un nuovo video dell’assalto alla sala concerti Crocus City a Mosca che ha provocato la morte di 133 persone. Nel filmato, pubblicato dall’agenzia di stampa dell’Isis Amaq, si vedono uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori nell’atrio del Crocus City Hall e sparano contro di loro con i mitra a bruciapelo, uccidendo decine di persone.Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di ”ucciderli e non avere pietà”.