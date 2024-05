Usa, la Polizia irrompe nella casa sbagliata e uccide un aviere: il video che inchioda gli agenti

il caso

Ancora una storia di polizia violenta in Florida. Un aviere afroamericano, Roger Fortson, è stato ucciso la scorsa settimana dagli agenti che avevano fatto irruzione, per sbaglio, nel suo appartamento. Secondo quanto denuncia il legale della famiglia del 23enne aviere, Fortson ha sentito “bussare in modo aggressivo” alla porta di casa, ha controllato dallo spioncino ma non ha visto nessuno. Il giovane si è preoccupato ed ha estratto la pistola, che possedeva legalmente, ed è tornato in soggiorno. A questo punto, gli agenti hanno sfondato la porta e hanno gli hanno sparato sei volte, ferendolo in modo letale.

L’ufficio dello sceriffo dell’Okaloosa County ha dichiarato che gli agenti rispondevano ad “una richiesta per una situazione di confusione” e si sono “trovati di fronte un uomo armato”. Una ricostruzione contestata dall’avvocato Ben Crump che sostiene che la polizia “suggerisce falsamente che Roger costituiva una minaccia”, sottolineando che il giovane era entrato nell’Air Force subito dopo il diploma e non aveva nessun tipo di precedente.