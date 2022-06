E’ finito l’interrogatorio di Martina Patti, la 23enne che ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. Il momento in cui la giovane mamma viene portata via dai carabinieri. La Procura sta predisponendo il suo fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA