Voragine in cantiere metro, lavori notturni e strada chiusa

Catania - Si lavora nelle ore serali e notturne nel cantiere della metro di via Felice Fontana, nel quartiere catanese di Nesima, dove ieri sabato, 24 febbraio, un tir che doveva caricare del materiale, è sprofondato dentro una voragine per il cedimento della strada. Anche stasera, a partire dalle 24, sarà necessario chiudere il tratto della Circonvallazione in prossimità del cantiere dove si sta effettuando il ripristino del manto stradale squarciato dall'enorme buca che si era formata e dentro la quale è finito il camion il cui autista è rimasto per fortuna illeso.

Foto di Santi Zappalà