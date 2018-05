Vip in dolce attesa, 2018 da incorniciare per molte celebrità

Un anno da incorniciare il 2018 per molte donne vip. Da incorniciare come lo scatto che faranno al figlio (o alla figlia, va da sé) che proprio quest'anno la cicogna consegnerà loro. E sono davvero tante sono le vip in dolce attesa orgogliose del loro pancione: e così se Nicoletta Romanoff, in attesa del suo quarto figlio, è ormai ad un passo dal parto, Eva Longoria ha già tenuto una festa per il bebè in arrivo. E se Alessia Izzo e Pippa Middleton dovranno aspettare ottobre per diventare mamme, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, darà alla luce già in agosto. Quarto figlio in arrivo poi per Hilaria Baldwin, moglie dell'attore Alec, mentre sempre quest'anno arriverà invece il secondo figlio sia per l'attrice Candice Swanepoel, sia per la modella Miranda Kerr. Tornando in Italia, poi, aspetta il suo secondo figlio Beatrice Borromeo.