Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump: ecco quanto le assomiglia

Sarah Altobello non è una di quelle donne che passa inosservata. Alta, mora e curve al posto giusto. In più è ormai riconosciuta come una sosia della più famosa, e facoltosa, Melania Trump, moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Pugliese, originaria di Modugno, 29 anni, la Altobello, ancora in via di affermazione nel mondo dello showbiz, ci tiene molto a questa somiglianza, sollecitata anche da un trucco adeguato. I look invece sono forse più simili a quella di Melania ai tempi in cui l'attuale first lady, faceva la modella e posava senza veli: scollature generose e topless la mostrano sui social in tutta la sua esplosiva bellezza. E c'è di più. Sarah vorrebbe emulare Melania anche nella vita privata. Non le dispiacerebbe, ha dichiarato più volte, conoscere un uomo ricco quanto Donald Trump; non importa se più maturo di lei e con un po' di pancetta. E chissà che il destino non le riservi questa agognata sorpresa.