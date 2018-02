Pista ciclabile di Catania con blocchi divelti: siamo alle solite!

Catania - Siamo alle solite. Possibile che quasi ogni giorno su debba fare lo slalom per evitare questi blocchi sulla pista ciclabile?

Ma poi, non si riesce a bloccarli? Quanto costa un termini di denaro inviare operai per la sistemazione e distrarli da altri interventi? Complimenti agli amministratori e anche i progettisti!

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870