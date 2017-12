"Accecato" dal sole investe pedone a Librino: anziana morta sul colpo

Catania - Una donna settantenne è morta in un incidente stradale che si è verificato nel quartiere catanese di Librino. L'anziana stava attraversando la strada a piedi quando è stata travolta da un'automobilista sessantenne che, secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Catania, non l'aveva proprio vista perchè "accecato" dal sole. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina all'altezza del civico 19 di viale Moncada. La donna, residente in zona, è stata centrata in pieno ed è morta sul colpo.

Foto di Santi Zappalà