Mattarella a Librino inaugura rotonda intitolata a Ciampi. L'elogio ai "Briganti"

CATANIA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla rotonda del popoloso rione Librino di Catania, che porta al nuovo ospedale San Marco, e che sarà intitolata allo scomparso Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. Alla cerimonia, partecipano, tra gli altri il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco di Catania Enzo Bianco, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè.

Poco prima, il Capo dello Stato aveva visitato gli "orti urbani", realizzati proprio a Librino. Non lontano dalla struttura l’11 gennaio è andata distrutta in un incendio doloso la "House club" della società di rugby «I Briganti», che è anche luogo di aggregazione giovanile. «Voi siete un punto di riferimento importante per i giovani di questo quartiere», ha detto il presidente della Repubblica a Piero Mancuso, presidente del club House. Mattarella ha incontrato diversi "proprietari" dei 13 lotti donati dal comune agli abitanti della zona per una libera coltivazione. L’arrivo del Presidente è stato salutato da un brano eseguito da un’orchestra di bambini Il Librino Ensamble.

«In questo momento di particolare smarrimento il Capo dello Stato diventa un punto di riferimento. Lo è stato l’altro ieri nella Valle del Belice, accolto soprattutto dall’entusiasmo dei giovani, e lo è oggi in questa nostra città, che peraltro ben due volte ha ricevuto la visita del Capo dello Stato Ciampi». Lo ha affermato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parlando con i giornalisti in occasione della visita nel quartiere catanese di Librino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Quindi - ha aggiunto Musumeci - sono davvero contento. Porterò il saluto della comunità siciliana al Presidente della Repubblica in questa mia, nostra città, in questo quartiere che ha tanto bisogno di Stato, di punti di riferimento, ma che ha fatto tantissimi passi avanti per la costanza, la coerenza l'impegno delle istituzioni scolastiche, delle famiglie, delle istituzioni pubbliche in generale».





Il presidente si recherà poi nella biblioteca Civica Ursino Recupero ospitata nell’ex monastero dei Benedettini, dove è custodita, tra gli altri, la preziosa e rara Bibbia miniata del Cavallini, ritenuta tra le cinque più belle al mondo. La visita di Mattarella si concluderà in serata al Teatro Massimo Bellini, dove assisterà allo spettacolo che inaugura la stagione lirica: la prima de «La rondine» di Puccini, una nuova produzione del maestro Gianluca Gelmetti.