Punta una pistola contro un pastore durante la funzione religiosa: fermato appena in tempo

Video dalla rete

Il filmato della funziona religiosa, che veniva trasmesso in streaming, mostra il pastore Glenn Germany che parla alla Jesus’ Dwelling Place Church, nella periferia di Pittsburgh, Usa, quando un uomo si avvicina e gli punta una pistola. L’uomo viene poi affrontato da Glenn e da un altro uomo. «Sono grato a Dio per essere ancora qui, perché ha sicuramente premuto il grilletto», ha detto Germany alle tv locali. Il giovane di 26 anni è stato arrestato. Al momento non è chiaro il motivo del suo gesto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA