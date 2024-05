Giornalista del politico denuncia censura in Rai: «Notizie su Lollobrigida e Giambruno date dopo ore»

Video dalla rete

Enrica Agostini è una giornalista della redazione politica della Rai da più di 20 anni ed è anche cdr di Rainews. Durante la conferenza stampa indetta dall’Usigrai per spiegare le ragioni dello sciopero di oggi della Rai, ha denunciato: «Non ho mai subito pressioni e censure come in questo periodo. Noi abbiamo dato la notizia di Lollobrigida in treno dopo molte ore e la fermata del treno e dopo il duro intervento del cdr. Noi non abbiamo dato la notiza di Giambruno dopo molte ore e dopo che il cdr aveva preso un’iniziativa politica ed era finita in due righe in fondo a un pezzo. È quotidiana questa cosa»

