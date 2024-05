La tragedia di Casteldaccia: le FOTO dei soccorsi

Gallery

Le diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Casteldaccia, nel Palermitano., sulla via Nazionale SS113 in un impianto di sollevamento di acqua reflue della ditta Amap, per il soccorso di alcuni operai di una ditta estern che durante alcuni lavori di manutenzione sono stati colti da malore all’interno della vasca di depurazione di acque reflue. Un bilancio pesante: cinque operai morti e un sesto intossicato.

