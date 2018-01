Maltempo, anche Giarre in ginocchio

Sono pesanti i danni provocati dalle forti raffiche di vento che imperversano dalla scorsa notte. Alle 5 del mattino è stato chiuso il casello dell’autostrada di Giarre, in direzione Catania, per via di numerosi arbusti finiti lungo l’asse autostradale, rappresentando un concreto pericolo per gli automobilisti. Lunghe file si segnalano all’ingresso della barriera a Trepunti e sulla Statale 114 in direzione di Acireale e lungo il viale Sturzo a Giarre.

Un albero della storica bambinopoli comunale di piazza Immacolata, abbattuto dal vento, è finito sulla strada, in via Oberdan, nei pressi dell’ingresso della scuola media Verga; un altro albero, sradicato dal vento, ha bloccato il transito per diverse ore, in via Luigi Orlando, nei pressi della casa di riposo Leonardo Marano.

Altri danni si segnalano nella frazione di Santa Maria la Strada, all’ingresso nord dove il vento ha pesantemente danneggiato la struttura a vetri di un chiosco e lungo la via Penturo. Danni alle condotte idriche nel popolare quartiere Satellite: le radici di un albero, in parte sradicato dal vento, hanno danneggiato le tubazioni idriche provocando una copiosa fuoriuscita di acqua mista a reflui fognari che si sta riversando sul viale Don Minzoni. Danni anche sui tetti di alcune palazzine popolari: divelte dal vento le tegole finite sulla strada.

Il vento ha abbattuto la recinzione di un cantiere edilizio in via Ungaretti, mentre un grosso albero è precipitato sulla strada, in via Forlanini, all’ingresso del presidio ospedaliero Sant’Isidoro, provocando disagi ai mezzi di soccorso diretti al nosocomio. L’albero è stato poi rimosso in mattinata. A Carrubba, lungo la provinciale, il vento ha abbattuto un albero di grosso fusto e un palo della pubblica illuminazione. Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco, non solo a Giarre ma anche a Monacella e nel centro storico di Santa Venerina, Sant’Alfio, per la presenza di arbusti finiti sulla sede stradale.