Maltempo, cade in canale in piena: le ricerche del disperso a Cantù

(LaPresse) Un uomo di 66 anni è caduto in un canale in piena a Cantù, in provincia di Como. L’uomo, secondo quanto apprende LaPresse, si sarebbe trovato su un ponticello pedonale insieme a degli amici sopra il canale della roggia per fare delle foto.

Il canale era carico d’acqua a seguito delle forti piogge che hanno colpito anche il Comasco. Il ponticello ha ceduto e l’uomo non è riuscito, come invece hanno fatto i suoi amici, ad aggrapparsi e salvarsi.