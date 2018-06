Crescono in Sicilia risparmio e investimenti

PALERMO - Il portafoglio finanziario delle famiglie siciliane è più conservativo rispetto alla media nazionale, con una maggiore incidenza dei depositi a risparmio rispetto agli altri titoli a custodia. Già dal primo semestre del 2017 nell'Isola il processo di ricomposizione del portafoglio finanziario ha evidenziato un aumento della raccolta sui conti correnti e la crescita di investimenti in azioni e in quote di Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) rispettivamente del 5,1% e del 16,3%. L’analisi del servizio studi e ricerche di Banca Mps sull'economia e sull'evoluzione della gestione del risparmio in Sicilia è stata presentata oggi a Catania per la tappa siciliana del road show del private banking di Banca Mps incentrato sul tema del risparmio delle famiglie e della sua gestione. Quello siciliano è il terzo di una serie di incontri che hanno toccato le città di Siena e Perugia nei mesi scorsi e che giungeranno a Bologna entro giugno.

Segnali positivi arrivano dai dati sull'export, con una domanda che rimane vivace: nel 2017 le esportazioni siciliane sono cresciute del 30,4% e nella provincia di Catania del 24,6% rispetto ad un dato nazionale che si attesta al +7,4%. Negli ultimi anni sono aumentate significativamente le esportazioni verso i mercati asiatici con una ricomposizione importante dei principali mercati di sbocco. Nel Catanese, in particolare, computer ed elettronica rappresentano il 95% dell’export verso Singapore e Hong Kong e i prodotti chimico-farmaceutici il 76% dell’export con la Cina.

Al convegno ha partecipato Iole Pavone, Area Manager direzione territoriale private Sicilia e Calabria. Durante l’evento è stato presentato Mps Private Solution Funds, Oicr multicomparto di diritto irlandese Multi Solution Fund, un sistema innovativo di gestione del risparmio che, ad un anno dal suo lancio, ha già avuto importanti implementazioni e vede la collaborazione di 9 primarie case di investimento internazionali. Grazie alla sua struttura multi-manager, multi-asset e multi-strategy, MPS Private Solution Funds è in grado di offrire strategie mirate e diversificate a seconda delle esigenze dell’investitore.