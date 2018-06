Siracusa, picchia la compagna con una spranga di ferro

Picchiata selvaggiamente con calci e pugni e colpita con un’asta in ferro alla testa dal proprio convivente in stato di ubriachezza. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato a Siracusa il protagonista della violenta aggressione, un uomo di 35 anni, con l’accusa di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti hanno raccolto la segnalazione di una violenta lite in famiglia, trovando la donna in stato confusionale con il volto tumefatto ed ecchimosi diffuse nelle gambe e nelle braccia. Secondo la ricostruzione degli investigatori il 35enne dopo una lite aveva trascorso la notte fuori casa e al suo rientro avrebbe picchiato la convivente con calci e pugni, afferrandole i capelli le avrebbe sbattuto il volto sul pavimento e utilizzando un bastone da tenda in metallo l’avrebbe colpita più volte.