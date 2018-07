Catania. Pur essendo in cella resta in sella. Contrordine: Antonello Montante non è decaduto da presidente di Unioncamere Sicilia. La notizia-shock imbarazza i vertici camerali siciliani e nazionali, che provano a disinnescare una “bomba a orologeria” lasciata dall’ex leader confindustriale, dal 14 maggio in carcere per corruzione.

