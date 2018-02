Sanremo: Nuove Proposte, Alice Caioli in testa

Alice Caioli, 21 anni, di Sant'Agata di Militello, con la sua "Specchi rotti", è in testa alla classifica delle Nuove proposte di Sanremo 2018, votata dalla giuria demoscopica. Alle sue spalle si sono classificati Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri e Mirkoeilcane. La Caioli era tra i primi quattro artisti esordienti che si sono esibiti stasera. Gli altri quattro lo faranno domani.

La cantante siciliana riceverà intanto il Premio Afi come miglior nuova proposta 2018 al Festival di Sanremo: «Specchi rotti nasce due anni fa, l’ho scritta per una questione di esigenza. Parla del rapporto mancato tra me e mio padre, quanto è stata difficile l’adolescenza senza la sua figura. Vuole essere un invito a coloro che tengono ad andare verso strade sbagliate, riuscire a uscire da un tunnel buio. Credo che abbia un messaggio importante forse troppo sottovalutato».

Alice Caioli ha avuto precedenti esperienze nel mondo della musica: «Sono partita da piccina facendo "Io canto", mi ha aiutato molto nella crescita artistica. Subito dopo ho affrontato i provini di X-Factor, mi sono accorto di voler fare dell’arte il mio mestiere. Sono state esperienze positive. Raccontando chi sono e portando su quel palco Alice Caioli».

Alice anticipa il contenuto del suo primo album: «Questo disco parla di tutte le mie esperienze di vita. Ho cercato di scrivere il più possibile, Guasti e Maestrelli sono gli altri autori, hanno scritto per me. Sta venendo fuori un lavoro pazzesco, di bello, di fresco, di nuovo».