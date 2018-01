Apple: 350mld dlr contributo a economia

NEW YORK, 17 GEN - Apple creera' 20.000 posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. Lo annuncia Apple in una nota, sottolineando che ''unendo i nuovi investimenti alle attuali spese di Apple per i produttori e i fornitori nazionali, il contributo diretto all'economia americana sara' di piu' di 350 miliardi di dollari in cinque anni''. Apple inoltre paghera' 38 miliardi di dollari in tasse per il rimpatrio dei fondi parcheggiati all'estero e annuncia l'apertura di un nuovo campus negli Stati Uniti.