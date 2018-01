Controlli anti lavoro nero dei carabinieri: 39 aziende su 92 irregolari

Un mese di controlli in tutta la Sicilia a cavallo delle festività natalizie eseguiti dal nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro ed i nuclei carabinieri ispettorato del lavoro nei confronti di aziende edili, agricole, di allestimento palchi, case di riposo, sale scommesse, esercizi commerciali, ristoranti, bar e pasticcerie.

E su 92 ditte controllate, ben 39 sono risultate irregolari, mentre su 353 i lavoratori sottoposti a controllo, 109 sono risultati completamente in nero. In 19 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato a nero oltre il 20% del personale. I titolari datori di lavoro denunciati sono stati 39 anche per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro. Le sanzioni amministrative irrogate ammontano a quasi mezzo milione di euro.