Ocse a Italia, su riforme no retromarcia

DAVOS, 23 GEN - "La storia non si può riscrivere". Così Angel Gurrìa, segretario generale dell'Ocsee, fa il punto sull'Italia a poche settimane dal voto e dieci anni dopo la grande crisi con i suoi strascichi bancari ma anche con la ripresa finalmente ben assestata. "Il jobs act, approvato con la fiducia, fu una scommessa azzeccata che ha creato quasi un milione di posti di lavoro e che nessuno, da Berlusconi in poi, aveva avuto i voti per approvare", spiega Gurrìa in un'intervista all'ANSA.