Abi:sofferenze nette calano a 64,4 mld

ROMA, 20 FEB - Riprende, a dicembre 2017, il calo delle sofferenze bancarie nette. Dopo la pausa di novembre, secondo quanto emerge dal rapporto mensile Abi, sono scese a 64,4 miliardi di euro contro i 65,9 miliardi del mese precedente. L'associazione ricorda come a dicembre 2016 erano pari a 86,8 miliardi, riducendosi così, in un anno, del 25,8%. E accelerano, a gennaio, i prestiti bancari a famiglie e società non finanziarie. Crescono dell'1,8% anno su anno contro il +1,38% di dicembre. Sulla base di prime stime il totale prestiti a residenti in Italia (settore privato più Amministrazioni pubbliche al netto dei prestiti "pronto contro termine" con controparti centrali) si colloca a 1.770 miliardi di euro, segnando una variazione annua del +2,9% (+1,5% il mese precedente).