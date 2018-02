Federconsumatori e Confcommercio pronti ad assistere i i risparmiatori di Banca Base

CATANIA - La Federconsumatori scende in campo «per assistere risparmiatori e correntisti di Banca Base». Lo annuncia il presidente provinciale Salvo Nicosia, che ha già riunito la consulta giuridica dell’associazione per mettere a punto «una strategia tale da evitare che le conseguenze della gestione fallimentare della banca ricadano sui risparmiatori e sui correntisti, circa duemila, avvisati con un semplice sms del blocco dei loro risparmi e dei loro fondi». La gestione straordinaria «sembrava una misura destinata a rimanere sulla carta, invece è stata applicata, mettendo in gravi difficoltà correntisti e risparmiatori, che, all’improvviso, si sono visti privare della disponibilità delle loro risorse finanziarie».

La Federconsumatori agirà «con ferma determinazione, sia pure nella situazione di grave crisi in cui versa Banca Base, chiamata a soddisfare impegni di pagamento superiori di almeno tre volte la liquidità della banca». Considerata la complessità della vicenda, Federconsumatori Catania «sta intervenendo in stretta sintonia con la Federconsumatori nazionale - conclude Nicosia - che in materia bancaria, negli ultimi anni, ha maturato una significativa esperienza assistendo i clienti delle banche di alcune regioni del centro-nord finite nella bufera per la gestione fallimentare».

Sulla vicenda Banca Base interviene anche la Confcommercio di Catania, che ha predisposto un Osservatorio «per raccogliere le segnalazioni da parte delle imprese e dei professionisti loro malgrado coinvolti, che stanno subendo gravi danni dovuti al blocco dell’attività dell’istituto di credito - si legge in una nota -. Sarà così possibile verificare le eventuali azioni strategiche atte a tutelarne gli interessi e a far fronte alle criticità derivate. Le segnalazioni potranno pervenire telefonando alla dottoressa Chiara Corsaro, 095.7310734.