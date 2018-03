Leonardo festeggia 70 anni

ROMA, 17 MAR - Settanta anni di storia industriale italiana, dalla ricostruzione all'altissima intensità tecnologica: Leonardo, erede di Finmeccanica, e società chiave nel mercato mondiale dell'industria dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, celebra la nascita il 18 marzo 1948 della Finanziaria Meccanica Finmeccanica, costituita per gestire le partecipazioni acquisite dall'IRI nei primi quindici anni di vita. Tra le aziende acquisite c'erano tra le altre l'Ansaldo, l' Alfa Romeo, e la Navalmeccanica. Le radici di Finmeccanica risalgono a ben prima della sua data di nascita ufficiale. Molte delle aziende confluite nel Gruppo hanno origini che risalgono a molto prima della Seconda Guerra mondiale. Quotata in borsa dal 1992, nel 1994 ha assunto il controllo di alcune società del settore difesa. Nel 2000 il 62% del capitale viene privatizzato. Nel 2016 Finmeccanica si trasforma ufficialmente in One Company. Il 28 aprile l'Assemblea degli Azionisti approva la modifica della denominazione sociale. Finmeccanica diventa Leonardo.