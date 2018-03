Produzione industria -1,9% mese +4% anno

ROMA, 19 MAR - A gennaio l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dell'1,9% rispetto a dicembre 2017 e aumenta del 4% rispetto a gennaio 2017 (dato corretto per gli effetti di calendario). Lo rileva l'Istat spiegando che su base annua gli aumenti più significativi riguardano i beni di consumo (+8,6%), quelli strumentali (+7,6%) e gli intermedi (+6,2%). In marcato calo risulta invece il comparto dell'energia (-15,1%), mentre nel settore auto la produzione italiana aumenta dello 0,3% (nei dati corretti per gli effetti di calendario) e del 3,1% (nei dati grezzi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nella media del trimestre novembre-gennaio l'indice della produzione industriale aumenta dell'1% rispetto al trimestre immediatamente precedente.