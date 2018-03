Borsa:Milano prosegue piatta,giù Creval

MILANO, 20 MAR - Piazza Affari prosegue piatta dopo un timido tentativo di allungare il passo. Il Ftse Mib segna lo 0,6% a 22.690 punti. In lieve calo il rendimento del Btp che si attesta sotto il 2% e lo spread con il Bund a 137 punti base. A Milano in calo il Creval che cede 1,44%, nel giorno in cui si chiude l'esercizio sui diritti dopo che la settimana scorsa in tre giorni è andato esaurito l'inoptato sull'aumento di capitale da 700 milioni. Male anche Carige che lascia sul terreno il 2,2%. In terreno positivo Banco Bpm (+0,6%), Bper e Intesa Sanpaolo e Unicredit (+0,5%). In fondo al listino scivola Cnh (-2,4%), dopo le dimissioni del numero uno Richard Tobin e l'arrivo del nuovo amministratore delegato Derek Neilson. Male anche Prysmian (-0,5%) e Tim (-0,4%). In positivo il settore del lusso con Moncler che guadagna l'1%, Luxottica lo 0,7% e Ferragamo lo 0,5%.