Istat: a febbraio import ed export -0,6%

ROMA, 17 APR - A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, si registrano contenute diminuzioni sia per le esportazioni sia per le importazioni (-0,6% per entrambi i flussi). Lo comunica l'Istat, spiegando che "la flessione congiunturale dell'export scaturisce da dinamiche contrapposte delle due principali aree di sbocco, con una diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-2,5%) ed una crescita verso l'area Ue (+0,9%). Sono in calo l'energia (-5,9%) e i beni di consumo (-3,0%)". A febbraio 2018 la crescita tendenziale dell'export è pari a +3,9% mentre l'import segna +0,5%, aggiunge l'Istat. E tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell'export ci sono mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+14,1%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+11,4%), apparecchi elettrici (+6,7%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,9%).